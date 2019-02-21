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На Раковской будут реконструировать разрушающееся здание 18 века
В апреле в Минске начнут работы по реконструкции и реставрации бывшей синагоги 18 века на Раковской улице. Подробности
Последние годы на улице Раковской с историческими постройками идет реконструкция. Среди прочего, сообщают в «Мінскай спадчыне», отреставрируют и здание, которое является историко-культурной ценностью 18 века — бывшую синагогу.
Работы начнутся в апреле, а завершить их планируют в первом полугодии 2020 года. Реконструкцию будут проводить на средства из бюджета Минска и деньги инвестора.
На первом этаже здания откроется музей истории города Минска и кафетерий с белорусской кухней. На втором и третьем этажах будут экспозиционный и презентационный зал, а также зал для проектов в области культуры.
В феврале на сайте «Удобный город» появилась
Подписавшиеся 200 человек просили прокуратуру города провести проверку, а также принять меры по сохранению и реконструкции ценных для истории и культуры зданий.
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Работы начнутся в апреле, а завершить их планируют в первом полугодии 2020 года
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