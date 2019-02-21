ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Раковской будут реконструировать разрушающееся здание 18 века

22.02.2019 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В апреле в Минске начнут работы по реконструкции и реставрации бывшей синагоги 18 века на Раковской улице. Подробности сообщает предприятие «Мінская спадчына».


Фото: spadchina.by

Последние годы на улице Раковской с историческими постройками идет реконструкция. Среди прочего, сообщают в «Мінскай спадчыне», отреставрируют и здание, которое является историко-культурной ценностью 18 века — бывшую синагогу.

Работы начнутся в апреле, а завершить их планируют в первом полугодии 2020 года. Реконструкцию будут проводить на средства из бюджета Минска и деньги инвестора.

На первом этаже здания откроется музей истории города Минска и кафетерий с белорусской кухней. На втором и третьем этажах будут экспозиционный и презентационный зал, а также зал для проектов в области культуры.


Проектное предложение по реконструкции и реставрации здания по ул. Раковская, 17. Изображение: spadchina.by

В феврале на сайте «Удобный город» появилась петиция о том, что некоторые объекты со статусом историко-культурной ценности на Раковской разрушаются. О здании № 17 было сказано, что здесь была синагога, после — танцевальный зал, позже — кинотеатр.

Подписавшиеся 200 человек просили прокуратуру города провести проверку, а также принять меры по сохранению и реконструкции ценных для истории и культуры зданий.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы начнутся в апреле, а завершить их планируют в первом полугодии 2020 года
 
Новости дня
Новости разные
 
В лесбийской семье премьера Сербии родился сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика