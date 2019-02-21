На Раковской будут реконструировать разрушающееся здание 18 века

В апреле в Минске начнут работы по реконструкции и реставрации бывшей синагоги 18 века на Раковской улице. Подробности сообщает предприятие «Мінская спадчына».



Фото: spadchina.by

Последние годы на улице Раковской с историческими постройками идет реконструкция. Среди прочего, сообщают в «Мінскай спадчыне», отреставрируют и здание, которое является историко-культурной ценностью 18 века — бывшую синагогу.

Работы начнутся в апреле, а завершить их планируют в первом полугодии 2020 года. Реконструкцию будут проводить на средства из бюджета Минска и деньги инвестора.

На первом этаже здания откроется музей истории города Минска и кафетерий с белорусской кухней. На втором и третьем этажах будут экспозиционный и презентационный зал, а также зал для проектов в области культуры.



Проектное предложение по реконструкции и реставрации здания по ул. Раковская, 17. Изображение: spadchina.by

В феврале на сайте «Удобный город» появилась петиция о том, что некоторые объекты со статусом историко-культурной ценности на Раковской разрушаются. О здании № 17 было сказано, что здесь была синагога, после — танцевальный зал, позже — кинотеатр.

Подписавшиеся 200 человек просили прокуратуру города провести проверку, а также принять меры по сохранению и реконструкции ценных для истории и культуры зданий.