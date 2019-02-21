В честь 23 февраля «Юность» сыграет в форме в стиле милитари

Минская «Юность» в честь дня 23 февраля приготовила тематические джерси — в стиле милитари, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.



Фото: hockey.by





Завтра подопечные Михаила Захарова в этой форме в очередном туре чемпионата Беларуси сыграют против молодечненского «Динамо», которое ведет борьбу за третье место. Начало встречи на льду "Чижовка-Арены" в 13.00.

«Юность» досрочно обеспечила себе победу в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф сразится с молодежной (U20) сборной Беларуси.



Фото: hockey.by