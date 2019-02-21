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В честь 23 февраля «Юность» сыграет в форме в стиле милитари

22.02.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Минская «Юность» в честь дня 23 февраля приготовила тематические джерси — в стиле милитари, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.


Фото: hockey.by


Завтра подопечные Михаила Захарова в этой форме в очередном туре чемпионата Беларуси сыграют против молодечненского «Динамо», которое ведет борьбу за третье место. Начало встречи на льду "Чижовка-Арены" в 13.00.

«Юность» досрочно обеспечила себе победу в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф сразится с молодежной (U20) сборной Беларуси.


Фото: hockey.by
 
 
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Минская «Юность» в честь дня 23 февраля приготовила тематические джерси - в стиле милитари.
 
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