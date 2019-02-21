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В Новогрудском районе в результате несчастного случая погиб ребенок

22.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
 
Девочка 2010 года рождения, ученица 3 класса возвращалась из школы. Многим детям идти просто по асфальтовой дорожке неинтересно, им хочется полазить, где только есть для этого возможность. В данном случае ребенок решил перелезть через забор, которым ограждают приусадебные участки,- рассказали в ведомстве. - За спиной у девочки был рюкзак. По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребенок повис, не достав до земли ногами, и, по предварительной версии, далее произошло самопроизвольное удушение. К сожалению, на помощь девочке прийти было некомуона умерла…
 
Все обстоятельства устанавливаются.
 
В связи со случившимся, милиция просит родителей провести со своими детьми соответствующие профилактические беседы с целью недопущения  подобных несчастных случаев.
 
 
 
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Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
 
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