|
В Новогрудском районе в результате несчастного случая погиб ребенок
22.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
Об этом сообщила пресс-служба
- Девочка 2010 года рождения, ученица 3 класса возвращалась из школы. Многим детям идти просто по асфальтовой дорожке неинтересно, им хочется полазить, где только есть для этого возможность. В данном случае ребенок решил перелезть через забор, которым ограждают приусадебные участки,- рассказали в ведомстве. - За спиной у девочки был рюкзак. По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребенок повис, не достав до земли ногами, и, по предварительной версии, далее произошло самопроизвольное удушение. К сожалению,
Все обстоятельства устанавливаются.
В связи со случившимся,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)