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В Верхнедвинске открыт памятный знак «Два пограничных столба»
22.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Событие было приурочено ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На митинг в городском сквере собрались представители районной власти и депутатского корпуса, ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, работники силовых структур и ведомств, молодежь.
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> Событие было приурочено ко Дню памяти воинов-интернационалистов и 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На митинг в городском сквере собрались...
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