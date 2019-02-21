В Беларуси составили рейтинг банков в социальных сетях



Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как сообщили Myfin.by в агентстве, рейтинг рассчитывался по показателю ER (Engagement Rate) в Facebook и ВКонтакте.

Engagement Rate – показатель взаимодействия пользователей с публикуемым контентом. Он отражает уровень вовлеченности аудитории в активности бренда и измеряется в процентном соотношении.





Смотрим, как распределились места в рейтинге:

1. БСБ Банк (ER=2,48).