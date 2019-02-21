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В Беларуси составили рейтинг банков в социальных сетях
Как сообщили Myfin.by в агентстве, рейтинг рассчитывался по показателю ER (Engagement Rate) в Facebook и ВКонтакте.
Engagement Rate – показатель взаимодействия пользователей с публикуемым контентом. Он отражает уровень вовлеченности аудитории в активности бренда и измеряется в процентном соотношении.
Смотрим, как распределились места в рейтинге:
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В тройке лидеров БСБ Банк, Белинвестбанк и РРБ-Банк. Автор рейтинга агентство GUSAROV проанализировало страницы белорусских банков в социальных сетях.
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