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В Беларуси составили рейтинг банков в социальных сетях

22.02.2019 11:45 — Разное | Myfin  
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В Беларуси составили рейтинг банков в социальных сетях
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как сообщили Myfin.by в агентстве, рейтинг рассчитывался по показателю ER (Engagement Rate) в Facebook и ВКонтакте.

Engagement Rate – показатель взаимодействия пользователей с публикуемым контентом. Он отражает уровень вовлеченности аудитории в активности бренда и измеряется в процентном соотношении.

В Беларуси составили рейтинг банков в социальных сетях

Смотрим, как распределились места в рейтинге:

1. БСБ Банк (ER=2,48).

2. Белинвестбанк (ER=1,49).

 
 
Ссылка на источник 24
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В тройке лидеров БСБ Банк, Белинвестбанк и РРБ-Банк. Автор рейтинга агентство GUSAROV проанализировало страницы белорусских банков в социальных сетях.
 
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