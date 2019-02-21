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В Слуцком районе местный житель спилил 150-летний дуб

22.02.2019 11:55 — Разное | Интерфакс  
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Житель деревни Прощицы Слуцкого района самовольно спилил 150-летний дуб.

"Житель деревни Прощицы Слуцкого района самовольно спилил дуб в девяти километрах от родного села — возле деревни Радичево", - сообщила "Минская волна".

Сельчанин хотел заготовить дров, но не стал обращаться за ордером на мелкий отпуск древесины в Слуцкий лесхоз. жертвой оказался 150-летний дуб высотой с 4-этажный дом, а дров с него вышло почти три кубометра.

Сотрудники Солигорской межрайинспекции охраны животного и растительного мира по горячим следам нашли нарушителя и составили протокол: дрова обошлись нарушителю в 255 раз дороже законной заготовки - всего чуть более Br1,3 тыс. рублей.

 
 
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Житель деревни Прощицы Слуцкого района самовольно спилил 150-летний дуб. "Житель деревни Прощицы Слуцкого района самовольно спилил дуб в девяти километрах от...
 
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