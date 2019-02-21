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Лукашенко ждет от IT-роты практических результатов и развития экспорта

22.02.2019 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от роты информационных технологий Военной академии практических результатов, в том числе продвижения разработок на экспорт.

"Нам нужен результат. Это может либо погибнуть за ненадобностью и отсутствием результата или же превратиться в очень хорошее зерно, которое прорастет и даст хороший результат. Поэтому нельзя загубить то, что здесь задумано",  - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу данное подразделение

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Конечно, это прежде всего для армии. Но надо создавать такой продукт, который можно будет и продать. Вы должны продавать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем - экспортом заниматься", - продолжил глава государства.

Он предложил оставлять в распоряжении академии и самого подразделения средства, полученные ими от экспорта IT-услуг (после уплаты налогов), чтобы еще более заинтересовать в развитии данного направления.

"Надо делать все, чтобы эта идея не погибла в зародыше. И с ПВТ работайте теснее. Будут помогать и должны помогать", - добавил А.Лукашенко.

Как сообщалось, рота информационных технологий (РИТ) была сформирована в Вооруженных силах Беларуси в 2018 году. Она предназначена для разработки системного и прикладного программного обеспечения совместно с подразделениями Военной академии и другими научными учреждениями и учебными заведениями.

Создание подобного подразделения должно позволить сохранить кадровый потенциал при призыве на военную службу IT-специалистов.

Планируется, что наиболее востребованными направлениями деятельности РИТ будет являться разработка прикладного программного обеспечения в сферах робототехники, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и связи, систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования, программно-информационных комплексов, военной логистики.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от роты информационных технологий Военной академии практических результатов, в том числе продвижения разработок на...
 
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