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Лукашенко заявляет о готовности к диалогу с НАТО

22.02.2019 11:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности.

"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - сказал А.Лукашенко, выступая в пятницу в Минске в Военной академии.

Главу государства цитирует агентство БелТА.

При этом А.Лукашенко отметил, что "у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. "Как суверенное государство Беларусь готова...
 
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