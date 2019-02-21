Лукашенко: Беларусь продолжит реализовывать мирную внешнюю политику

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика продолжит придерживаться мирной внешней политики.

"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - сказал А.Лукашенко, посещая Военную академию в Минске в пятницу. Президента цитирует госагентство БелТА .

При этом глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером – Россией. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами и военно-политическими организациями, отметил А.Лукашенко.