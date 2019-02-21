В Новогрудском районе девочка погибла, перелезая через забор

Трагический случай произошел в Новогрудском районе - ребенок погиб, перелезая через забор, сообщило УВД Гродненского облисполкома.

"Девочка 2010 года рождения, ученица 3-го класса возвращалась со школы. Ребенок решил перелезть через забор, которым ограждают приусадебные участки. За спиной у девочки был рюкзак. По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребенок повис, не достав до земли ногами, и по предварительной версии далее произошло самопроизвольное удушение", - рассказали в УВД.

По информации ведомства, к сожалению, на помощь девочке прийти было некому, она умерла.

В связи со случившимся, милиция просит родителей провести со своими детьми соответствующие профилактические беседы, чтобы впредь не допустить подобных несчастных случаев.