Минобороны предупредило о движении военной техники по дорогам Беларуси

Министерство обороны Беларуси предупреждает участников дорожного движения о перемещении военной техники по автодорогам республиканского значения 22-24 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проводимых мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил 22 февраля будет осуществляться перемещение колесной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Минской и Могилевской областях", - сообщили в Минобороны.

По информации пресс-службы, 23 и 24 февраля перемещение техники будет проводиться в Минской и Витебской областях.

В министерстве также попросили жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными при перемещении военной техники.