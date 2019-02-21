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Минобороны предупредило о движении военной техники по дорогам Беларуси
Министерство обороны Беларуси предупреждает участников дорожного движения о перемещении военной техники по автодорогам республиканского значения 22-24 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.
"В рамках проводимых мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил 22 февраля будет осуществляться перемещение колесной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Минской и Могилевской областях", - сообщили в Минобороны.
По информации пресс-службы, 23 и 24 февраля перемещение техники будет проводиться в Минской и Витебской областях.
В министерстве также попросили жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными при перемещении военной техники.
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Министерство обороны Беларуси предупреждает участников дорожного движения о перемещении военной техники по автодорогам республиканского значения 22-24 февраля,...
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