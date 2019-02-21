В доме-усадьбе Колодеева появился уникальный экспонат

Уникальный экспонат появился в доме-усадьбе Колодеева, сообщает Миноблисполком со ссылкой на "Минскую волну".

Это подлинная карта, которую сделали в Виленском кружке ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года к 100–летнему юбилею военных действий.

Карта состоит из 2-х листов. На первом — ситуация с 12 июня по 2 сентября, на втором — со 2 сентября по 2 декабря. На полотнах приведены сведения о силах, составе и потерях сторон, убыли армии Наполеона после отступления из Москвы. Карта дает наглядное представление о развитии военных действий с начала войны до изгнания Наполеоновской армии из Российской империи.