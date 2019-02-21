ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура повторно проверит высказывания Шуневича о ЛГБТ – правозащитники

22.02.2019 11:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Генеральная прокуратура Беларуси повторно рассмотрит заявление правозащитников о привлечении к ответственности министра внутренних дел Игоря Шуневича за высказывания о ЛГБТ,  сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Совет министров сообщил правозащитнику (юристу "Весны" Валентину Стефановичу – ИФ), что его обращение снова направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения, но уже с "резолюцией заместителя премьер-министра". Таким образом, Генпрокуратура уже второй раз рассмотрит вопрос о привлечении министра внутренних дел к ответственности", - отметили в "Весне".

Как сообщалось, в январе правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел И.Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Республики Беларусь, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".

Генеральная прокуратура в своем ответе на заявление правозащитников посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. В частности, в Генпрокуратуре заявили, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам". "В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечалось в ответе надзорного ведомства.

В ответе СК на заявление правозащитников было сказано, что "нет объективных данных, указывающих на наличие признаков преступления", а в указанных в заявлении информационных ресурсах "формулировок, фраз и (или) выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни, не выявлено".

После этого правозащитник В.Стефанович обратился с заявлением в Совет министров с просьбой привлечь министра внутренних дел к дисциплинарной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением им законодательных актов Республики Беларусь. В частности речь идет о "Положении о министре Республики Беларусь", где в п.1 зафиксировано, что одной из основных задач министра является обеспечение в пределах своих полномочий реализации конституционных положений, прав и интересов юридических и физических лиц.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура Беларуси повторно рассмотрит заявление правозащитников о привлечении к ответственности министра внутренних дел Игоря Шуневича за...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» открывает прямой рейс Минск-Таллинн. От 93 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика