В Минской области электронных рецептов в 2018 году выписано вдвое больше, чем в 2017-м

В Минской области за год значительно увеличилось количество выписанных пациентам электронных рецептов. В 2018 году их было оформлено вдвое больше, чем в 2017-м, говорится в сообщении , опубликованном на сайте Миноблисполкома.

К автоматизированной информационной системе "Электронный рецепт" подключены 54 амбулаторно-поликлинические организации Центрального региона.

За минувший год населению выдано около 172 тыс. пластиковых карт для медобслуживания. Кроме того, врачи Минской области получили возможность пользоваться системой телемедицинского консультирования.