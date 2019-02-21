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В Минской области электронных рецептов в 2018 году выписано вдвое больше, чем в 2017-м
В Минской области за год значительно увеличилось количество выписанных пациентам электронных рецептов. В 2018 году их было оформлено вдвое больше, чем в 2017-м, говорится в
К автоматизированной информационной системе "Электронный рецепт" подключены 54 амбулаторно-поликлинические организации Центрального региона.
За минувший год населению выдано около 172 тыс. пластиковых карт для медобслуживания. Кроме того, врачи Минской области получили возможность пользоваться системой телемедицинского консультирования.
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В Минской области за год значительно увеличилось количество выписанных пациентам электронных рецептов. В 2018 году их было оформлено вдвое больше, чем в 2017-м,...
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