Новый директор назначен во второй школе

Районная власть оперативно решила кадровый вопрос по второй школе города. С 21 февраля педагогический коллектив этого учреждения образования возглавил Иван Лесник, работавший до назначения учителем физики и информатики в горецкой средней школе №1.





Еще во время учебы, на 4-5 курсах университета, работал учителем физики в СШ №27 Могилева, во время каникул — воспитателем в «Зубренке».

В 2010 году, после окончания университета, Иван Лесник был распределен в СШ №1, где работал учителем информатики, учителем физики и информатики.

У четы Лесников педагогическая семья. Жена нового директора, Татьяна Михайловна, — учитель белорусского языка и литературы. Сейчас занимается воспитанием дочери.

Подготовила Тамара Иванович

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