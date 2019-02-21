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Новый директор назначен во второй школе

22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Районная власть оперативно решила кадровый вопрос по второй школе города. С 21 февраля педагогический коллектив этого учреждения образования возглавил Иван Лесник, работавший до назначения учителем физики и информатики в горецкой средней школе №1.

 

Новый директор назначен во второй школе
Новый директор молод: родился в 1987 году в деревне Соколово Горецкого района. В 2010 году окончил Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова по специальности физика (научно-педагогическая деятельность).

Еще во время учебы, на 4-5 курсах университета, работал учителем физики в СШ №27 Могилева, во время каникул — воспитателем в «Зубренке».

В 2010 году, после окончания университета, Иван Лесник был распределен в СШ №1, где работал учителем информатики, учителем физики и информатики.

У четы Лесников педагогическая семья. Жена нового директора, Татьяна Михайловна, — учитель белорусского языка и литературы. Сейчас занимается воспитанием дочери.

Подготовила Тамара Иванович

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Теги: Могилев
 
 
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  Районная власть оперативно решила кадровый вопрос по второй школе города. С 21 февраля педагогический коллектив этого учреждения образования возглавил Иван...
 
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