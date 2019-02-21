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В райисполкоме – новый начальник отдела по образованию

22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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На заседании Горецкого райисполкома председатель Сергей Кулагин представил нового руководителя.  Начальником отдела по образованию с 18 февраля  назначен Владимир Лебедев, до этого более 7 лет работавший директором средней школы №2.

 

В райисполкоме – новый начальник отдела по образованию
Владимир Владимирович окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А. А. Кулешова по специальности педагогика и методика начального обучения.

Новый руководитель районной структуры образования родом из деревни Ново-Ждановичи Дрибинского района. Окончил Черневскую среднюю школу.

Свою трудовую деятельность начал в августе 1988 года старшим пионервожатым Пудовнянской средней школы. Затем была служба в рядах Советской Армии.

С 1990 по 2010 работал учителем начальных классов в Трилесинской средней школе. С 2010 по 2011 годы — учителем начальных классов ГУО «Коптевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Горецкого района», после чего возглавлял данное учреждение образования.

В ноябре 2011 года назначен директором ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки».

Владимир Лебедев — депутат Горецкого районного Совета депутатов 28 созыва.

Женат, имеет двоих детей, внука и внучку.

 

Галина Кожевникова

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  На заседании Горецкого райисполкома председатель Сергей Кулагин представил нового руководителя.  Начальником отдела по образованию с 18 февраля  назначен...
 
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