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В райисполкоме – новый начальник отдела по образованию
22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
На заседании Горецкого райисполкома председатель Сергей Кулагин представил нового руководителя. Начальником отдела по образованию с 18 февраля назначен Владимир Лебедев, до этого более 7 лет работавший директором средней школы №2.
Новый руководитель районной структуры образования родом из деревни Ново-Ждановичи Дрибинского района. Окончил Черневскую среднюю школу.
Свою трудовую деятельность начал в августе 1988 года старшим пионервожатым Пудовнянской средней школы. Затем была служба в рядах Советской Армии.
С 1990 по 2010 работал учителем начальных классов в Трилесинской средней школе. С 2010 по 2011 годы — учителем начальных классов ГУО «Коптевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Горецкого района», после чего возглавлял данное учреждение образования.
В ноябре 2011 года назначен директором ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки».
Владимир Лебедев — депутат Горецкого районного Совета депутатов 28 созыва.
Женат, имеет двоих детей, внука и внучку.
Галина Кожевникова
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На заседании Горецкого райисполкома председатель Сергей Кулагин представил нового руководителя. Начальником отдела по образованию с 18 февраля назначен...
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