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Генпрокурор Конюк подтвердил задержания в «Белтаможсервисе»

22.02.2019 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Генпрокурор Конюк подтвердил задержания в «Белтаможсервисе»

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц крупнейшей в республике логистической компании РУП "Белтаможсервис".

«Да, были проблемы. Мы задержали несколько лиц. Надо разобраться. Есть такая тема с «Белтаможсервисом». Нужно время, чтобы детально во всем, во всей ситуации разобраться», — цитирует Александр Конюка БелТА.

Больше генеральный прокурор не стал ничего комментировать.

Напомним, информация о задержаниях в «Белтаможсервисе»появилась в СМИ 19 февраля. Сообщалось, что силовые структуры заинтересовались топ-менеджерами "Белтаможсервиса", в том числе задержан гендиректор предприятия Юрий Король.

В августе 2017 года РУП «Белтаможсервис» оказалось в центре скандала с реэкспортом санкционной продукции в Россию. РБК опубликовал материал о транзите санкционки через нашу страну, якобы основанный на сведениях Федеральной таможенной службы РФ. В нем выдвигались обвинения в адрес РУП «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» и ООО «Глобалкастом»: за два года этим юрлицам было перечислено 125,7 млн. долларов за поставки овощей из фруктов. Тогда все три компании опубликовали официальные опровержения. В них утверждалось, что продукция ввозилась из стран Африки и Южной Америки, а не из попавших под санкции стран, а все документы оформлялись в установленном порядке.

 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц крупнейшей в республике логистической компании РУП "Белтаможсервис".
 
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