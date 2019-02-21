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В Беларуси не хватает больше 80 тысяч работников. Кого ищут наниматели и на какие деньги
В Беларуси не хватает чуть больше 80 тысяч работников. Столько предложений от нанимателей размещено в республиканском банке вакансий. Половина вакансий — 40,2 тысячи — с зарплатой до 470 рублей. И чаще всего это сумма до уплаты налогов, то есть на руки получится еще меньше. Но немаловажный нюанс — некоторые из этих вакансий на неполную ставку. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии работники в дефиците у нанимателей и какими зарплатами они заманивают кадры.
Каких специалистов ищут на минималку?
В банке размещено 16,1 тысячи предложений с зарплатой до 330 рублей. ОАО «КРОШИН» в Барановичском районе требуется на минимальную зарплату, которая составляет 330 рублей,
Вакансии на зарплату от минималки до 500 рублей
В Пуховичском районе в департамент охраны требуется
В редакцию областной газеты «Витебские вести» ищут
В Гомельскую областную клиническую психиатрическую больницу
В Полоцкое вагонное депо Витебского отделения Белорусской железной дороги нужен
Зарплаты от 1000 рублей
В банке вакансий размещено почти 4,3 тысячи предложений от нанимателей с зарплатой от 1000 рублей. Такую зарплату готовы платить, к примеру,
К примеру, «Микстройгрупп»
Зарплату от 1000 рублей предлагают
Напомним, в Беларуси
В городах и городских поселках для водителей автомобилей на начало декабря была 2721 вакансия (295 зарегистрированных безработных), для врачей — 2666 вакансий (9), медсестер — 2569 (26), для швей — 1769 (112), продавцов — 1543 (414), поваров — 1141 (79).
В сельской местности наблюдается дефицит трактористов (1404 вакансии на начало декабря), водителей автомобилей (970), ветврачей (878), операторов машинного доения (805), животноводов (509), зоотехников (484), электрогазосварщиков (446), медсестер (360), инженеров (349), каменщиков (339), бухгалтеров (320), монтажников строительных конструкций (272), поваров (222), штукатуров (213), врачей (200).
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии работники в дефиците у нанимателей и какими зарплатами они заманивают кадры.
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