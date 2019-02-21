В Беларуси не хватает больше 80 тысяч работников. Кого ищут наниматели и на какие деньги

В Беларуси не хватает чуть больше 80 тысяч работников. Столько предложений от нанимателей размещено в республиканском банке вакансий. Половина вакансий — 40,2 тысячи — с зарплатой до 470 рублей. И чаще всего это сумма до уплаты налогов, то есть на руки получится еще меньше. Но немаловажный нюанс — некоторые из этих вакансий на неполную ставку. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии работники в дефиците у нанимателей и какими зарплатами они заманивают кадры.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Каких специалистов ищут на минималку?

В банке размещено 16,1 тысячи предложений с зарплатой до 330 рублей. ОАО «КРОШИН» в Барановичском районе требуется на минимальную зарплату, которая составляет 330 рублей, полевод , на ЗАО «Инволюкс» в Бресте — укладчик-упаковщик , в БГАТУ в Минске — повара , уборщика помещений и мойщика посуда (указано, что могут взять пенсионера), «Евроторг» — продавца в Любань.

Вакансии на зарплату от минималки до 500 рублей

В Пуховичском районе в департамент охраны требуется сторож на 350 рублей. Такую же зарплату готовы платить водителю автомобиля в Белыничском районе в ОАО «Агроервис», уборщику помещений в городском поселке Ореховск в Оршанском районе.

В редакцию областной газеты «Витебские вести» ищут журналиста на 445,37 рубля (с опытом работы на сайтах). Здесь же нужен корректор на четверть ставки на зарплату в 99,27 рубля.

В Гомельскую областную клиническую психиатрическую больницу ищут 14 медсестер на зарплату от 400 рублей.

В Полоцкое вагонное депо Витебского отделения Белорусской железной дороги нужен осмотрщик вагонов на зарплату от 450 рублей.

Зарплаты от 1000 рублей

В банке вакансий размещено почти 4,3 тысячи предложений от нанимателей с зарплатой от 1000 рублей. Такую зарплату готовы платить, к примеру, трактористу в филиале «ПМК № 1» Стройтреста № 35. Водителю автомобиля , водителю погрузчика и машинисту бульдозера на этом предприятии готовы платить от 1200 рублей в месяц.

К примеру, «Микстройгрупп» ищет бетонщиков, арматурщиков и плотников на зарплату от 1200 рублей в месяц, которые готовы к командировкам в Польшу. На такую же зарплату готовы взять в Минске в управление механизации № 208 «Стройтреста № 4» монтажника наружных трубопроводов. Мостовику и дорожному рабочему в этом предприятии готовы платить от 1700 рублей.

Зарплату от 1000 рублей предлагают врачу-анестезиологу и врачу-хирургу в Чечерской центральной районной больнице,

Напомним, в Беларуси по-прежнему на рынке труда больше всего востребованы водители автомобилей, врачи, медсестры, швеи, продавцы и трактористы, а также строители. Это следует из данных Минтруда по спросу и предложению на рынке труда на 1 декабря прошлого года.

В городах и городских поселках для водителей автомобилей на начало декабря была 2721 вакансия (295 зарегистрированных безработных), для врачей — 2666 вакансий (9), медсестер — 2569 (26), для швей — 1769 (112), продавцов — 1543 (414), поваров — 1141 (79).

В сельской местности наблюдается дефицит трактористов (1404 вакансии на начало декабря), водителей автомобилей (970), ветврачей (878), операторов машинного доения (805), животноводов (509), зоотехников (484), электрогазосварщиков (446), медсестер (360), инженеров (349), каменщиков (339), бухгалтеров (320), монтажников строительных конструкций (272), поваров (222), штукатуров (213), врачей (200).