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«Знакомые подумали, я заболела». 45-летняя гродненка объясняет, как сбросила 45 кг за полгода

22.02.2019 12:15 — Разное | Tut.by  
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Ирине из Гродно 45 лет, она работает оператором на табачной фабрике. В 2016 году женщина весила 120 кг, но всего за шесть месяцев она сумела похудеть на 45 кг. Бабушка двоих внуков рассказала GO.TUT.BY о том, что помогло добиться такого впечатляющего результата.


Фото: из личного архива

Ирина с детства не была худенькой. Все подруги имели фигуры стройнее, но, несмотря на это, комплексов по поводу внешности у Ирины не было. Она встречалась с парнями, нравилась себе в зеркале.

В 18 лет Ирина вышла замуж. На тот момент она весила 80 кг. В 19 родила первого ребенка, стала поправляться. Через три года родила второго, вес стал еще больше.

— Я не занималась спортом, никак не ограничивала себя в еде. На тот момент не задумывалась о своем внешнем виде. Ела все и в любое время суток.

Вес Ирины медленно, но стремительно увеличивался и к 35 годам достиг отметки в 100 кг. Появились проблемы со здоровьем: отдышка, повышенное давление, боль в спине.


Фото: из личного архива

В 2003 году Ирина с мужем получили квартиру. Там нужно было делать ремонт, и ритм жизни несколько изменился.

— Я стала много двигаться. То одно нужно купить, то другое. Где-то поклеить, покрасить. Жизнь стала активней, и только за счет этого мне удалось похудеть на 10 кг.

Но с окончанием ремонта Ирина вернулась к привычному ритму жизни. Так в 40 лет женщина увидела на весах цифру — 120 кг. С этим уже что-то нужно было делать. Женщина стала пробовать диеты: кефирную, гречневую. Хватало на 2−3 дня. Постоянно хотелось есть. Осознав, что похудение все-таки процесс небыстрый, Ирина стала интересоваться основами правильного питания. Прочитала множество материалов на эту тему в интернете и решила попробовать.


Фото: из личного архива

— Домашним своим я ничего не говорила, чтоб, если вдруг не похудею, не смеялись надо мной. Однако дочь и муж все равно заметили, что я перестала есть хлеб, сладости, любимые колбасы и сосиски. Пришлось признаться, что хочу похудеть и жду поддержки.

Близкие Ирину подбадривали и вместе с ней верили, что все получится. И действительно, за два месяца женщине удалось избавиться от 15 кг, придерживаясь только правильного питания. Потом вес остановился, и Ирина решила начать тренироваться. Пошла в зал к тренеру. Упражнялась трижды в неделю.

— Чувства стеснения в зале я не испытывала. Четко понимала, для чего пришла и какой результат хочу получить. Тем более, для меня было важно, чтобы улучшилось состояние здоровья. Я ложилась спать и чувствовала боль в спине, просыпалась с такими же ощущениями. Хотелось, чтобы ситуация изменилась.

Ирина начала худеть в мае 2016 года, а заниматься стала в августе. В итоге к декабрю женщине удалось избавиться от 45 кг.


Фото: из личного архива

— Конечно, моя жизнь радикально изменилась. Я перестала носить «бабушкины» платья, когда поняла, что влезаю в 46−48 размер одежды. Исчезли боль в спине и отдышка. Большинство знакомых, правда, наоборот подумали, что я заболела. У нас ведь как в обществе: если поправляешься, значит, хорошо, здоровая. Если худеешь, то сразу чем-то больна.

Сейчас Ирина весит 76 кг. Хочет меньше, но тренировки пока приостановила. Питается правильно, но позволяет себе сладкое в разумных количествах: зефир или конфету. На завтрак Ирина готовит кашу, туда добавляет орехи, изюм или мед. На обед — овощной суп, курицу или рыбу с гарниром. На ужин, как правило, тоже овощи. Во время перекусов фрукты или орехи. Пьет много воды на протяжении всего дня.

— Я убеждена, что поправилась бы снова, если бы перестала придерживаться правильного питания. Люблю колбасы и мучные изделия, но ограничиваю себя в этом. Не хочется снова увидеть на весах трехзначное число. Наверное, в голове уже что-то переключилось: я осознала, что пора меняться. У меня двое внуков: Вите 4 года, Данику 2 года и восемь месяцев — и с лишним весом было уже тяжело за ними бегать. Для того, чтобы с похудением все получилось, думаю, важно, чтобы человек был готов психологически, — и тогда к цели обязательно придешь.

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Теги: Гродно
 
 
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Три года назад Ирина из Гродно весила 120 кг. Всего за полгода она сумела похудеть на 45 кг.
 
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