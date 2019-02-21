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Прокуратура Могилевской области создала рабочую группу по проверке соблюдения законодательства в сфере АПК

22.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Прокуратура Могилевской области создала рабочую группу по проверке соблюдения законодательства в сфере АПКОрганы прокуратуры Могилевской области определили в качестве приоритетного надзор за соблюдением закона в сфере агропромышленного комплекса, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В настоящее время прокуроры сфокусировали внимание на исполнении законодательства должностными лицами предприятий АПК, местных исполнительных и распорядительных органов при подготовке сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам в 2019 году, организации содержания крупного рогатого скота на животноводческих объектах в зимний стойловый период.
Прокурор Могилевской области Александр Чадюк утвердил для этих вопросов график проверочных мероприятий и создал рабочую группу с участием руководства и начальников структурных подразделений областной прокуратуры. Такая группа с проверками уже посетила Чериковский, Осиповичский, Круглянский, Славгородский, Горецкий и Кировский районы.

Итоги мониторинга и результаты проверок планируется рассмотреть на заседании Могилевского облисполкома в режиме видеоконференцсвязи в марте.

mogilevnews.by

 
 
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Органы прокуратуры Могилевской области определили в качестве приоритетного надзор за соблюдением закона в сфере агропромышленного комплекса, сообщается на...
 
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