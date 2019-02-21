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В Быховском районе сгорел дом

22.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Быховском районе сгорел дом21 февраля в 17 часов 27 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого домовладения в д. Хомичи Ямницкого сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первого пожарного подразделения происходило горение жилого дома открытым пламенем. В результате пожара уничтожен жилой дом и имущество в нем, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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21 февраля в 17 часов 27 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о
 
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