В Быховском районе сгорел дом

21 февраля в 17 часов 27 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого домовладения в д. Хомичи Ямницкого сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первого пожарного подразделения происходило горение жилого дома открытым пламенем. В результате пожара уничтожен жилой дом и имущество в нем, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко