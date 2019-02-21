В Бобруйске автомобиль скорой помощи с роженицей врезался в «легковушку»

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 21 февраля на пересечении улицы Минской и Георгиевского проспекта в Бобруйске. Автомобиль скорой помощи под управлением 43-летнего водителя выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В это же время на разрешающий сигнал светофора по перекрестку ехал «Форд Гелакси» под управлением 55-летнего местного жителя. Столкновения машин избежать не удалось. При этом машина скорой помощи была с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией.

В результате происшествия серьезно пострадали три человека. Среди них 30-летняя фельдшер, вылетевшая на проезжую часть через лобовое стекло, водитель «скорой», который был зажат в салоне, а также 53-летняя пассажирка «легковушки». Все пострадавшие госпитализированы.

Роженица отделалась ушибом предплечья. После аварии ее доставили в больницу, где спустя несколько часов женщина родила здорового мальчика. Роды прошли без осложнений.