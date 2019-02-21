Как избавиться от вредных привычек

Есть ли в вашей жизни неполезная привычка, которую вы осознаете, но не прикладываете никаких действий к изменениям? Многие люди, практикующие здоровый образ жизни и чистое питание, говорят о необходимости отказаться от кофеина. При этом убрать чашку ароматного напитка из ежедневного рациона бывает куда сложнее, чем вести полностью трезвый образ жизни и исключить весь алкоголь. Почему такое происходит?

Самоуспокоение

Согласитесь, кофеин не оказывает сильного разрушительного действия на организм, как, например никотин или алкоголь. И именно поэтому наш ум уберегает устоявшиеся привычки и собственный комфорт. Например, говоря нам, что одна чашка кофе не сильно повлияет на организм. Или мы вдруг припоминаем о пользе кофеина. Подобные мысли тормозят нас на пути к принятию решения, дают нам лазейку. Возможно, внутренне вы все же ощущаете необходимость скорректировать некоторые привычки. Расскажем 3 простых приема.

Правило одного дня

Масштабы и объемы событий часто наводят на человека панику. Согласитесь, полный отказ от любимого напитка на всю жизнь – это стресс. Попробуйте исключить неполезную привычку на один день. У вас легко это получится. Далее вы можете продолжить такое поведение. Продлевайте отказ, не ставя себе жестких границ. Просто делайте так сегодня. Один день.

Дыхание

С помощью ритма дыхания мы способны регулировать свое эмоциональное состояние. Испытывая близость срыва остановитесь, сделайте долгий вдох и выдох. Когда вы успокоите нахлынувшие эмоции, вы вновь обретете контроль над выбором.

Ощущение радости

Не ставьте себе жестких границ. Ваше изменение привычек не должно превращаться в мучительное испытание силы воли . Подходите к выполнению с любопытством. Подумайте: «А смогу ли я прожить день без сахара». Наблюдайте за ощущениями и мыслями. Хвалите себя, радуйтесь успеху.

Попробуйте найти замену. Например, влюбитесь в натуральный цветочный чай, когда захотите исключить кофе. Создавайте новые привычки и получайте от них удовлетворение.