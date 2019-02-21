ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сокотра (Socotra)

22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Сокотра находится неподалеку от побережья Йемена. Этот остров отделился от материка еще несколько миллионов лет тому назад, и за все это время на нем развилась своя просто уникальная экосистема с диковинными видами растений и животных.

Одно из самых необычных и знаковых для острова растений – это драцена киноварно-красная.

Согласно легенде впервые это дерево выросло на месте, где два брата сразились в смертельной схватке. Братская кровь окропила землю и дала жизнь новому виду растения, что якобы и объясняет малиново-красный цвет его сока.

Откуда эти деревья появились на самом деле – никто точно не знает. Сокотру иногда называют Галапагосскими островами Индийского океана, ведь здесь можно встретить свыше 700 видов эндемиков.

На острове также живут кочевые племена бедуинов, и по старой традиции летом они до сих пор спят под открытым небом, а в зимний сезон и во время дождей прячутся в шатрах.

С недавних пор на эту территорию стали претендовать власти ОАЭ, так что Сокотру, возможно, ожидают большие

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сокотра находится неподалеку от побережья Йемена. Этот остров отделился от материка еще несколько миллионов лет тому назад, и за все это время на нем развилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика