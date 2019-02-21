Сокотра (Socotra)

Сокотра находится неподалеку от побережья Йемена. Этот остров отделился от материка еще несколько миллионов лет тому назад, и за все это время на нем развилась своя просто уникальная экосистема с диковинными видами растений и животных.

Одно из самых необычных и знаковых для острова растений – это драцена киноварно-красная.

Согласно легенде впервые это дерево выросло на месте, где два брата сразились в смертельной схватке. Братская кровь окропила землю и дала жизнь новому виду растения, что якобы и объясняет малиново-красный цвет его сока.

Откуда эти деревья появились на самом деле – никто точно не знает. Сокотру иногда называют Галапагосскими островами Индийского океана, ведь здесь можно встретить свыше 700 видов эндемиков.

На острове также живут кочевые племена бедуинов, и по старой традиции летом они до сих пор спят под открытым небом, а в зимний сезон и во время дождей прячутся в шатрах.

С недавних пор на эту территорию стали претендовать власти ОАЭ, так что Сокотру, возможно, ожидают большие