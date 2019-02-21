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Сокотра (Socotra)
22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Сокотра находится неподалеку от побережья Йемена. Этот остров отделился от материка еще несколько миллионов лет тому назад, и за все это время на нем развилась своя просто уникальная экосистема с диковинными видами растений и животных.
Одно из самых необычных и знаковых для острова растений – это драцена киноварно-красная.
Согласно легенде впервые это дерево выросло на месте, где два брата сразились в смертельной схватке. Братская кровь окропила землю и дала жизнь новому виду растения, что якобы и объясняет малиново-красный цвет его сока.
Откуда эти деревья появились на самом деле – никто точно не знает. Сокотру иногда называют Галапагосскими островами Индийского океана, ведь здесь можно встретить свыше 700 видов эндемиков.
На острове также живут кочевые племена бедуинов, и по старой традиции летом они до сих пор спят под открытым небом, а в зимний сезон и во время дождей прячутся в шатрах.
С недавних пор на эту территорию стали претендовать власти ОАЭ, так что Сокотру, возможно, ожидают большие
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Сокотра находится неподалеку от побережья Йемена. Этот остров отделился от материка еще несколько миллионов лет тому назад, и за все это время на нем развилась...
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