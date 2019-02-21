Минобороны: отсрочку для получения образования предоставят только один раз

Минобороны нашей страны задумалось о пересмотре правил получения отсрочек от срочной службы. В частности, как заявил министр обороны Андрей РАВКОВ в эфире телеканала ОНТ, призывник будет иметь возможность получить отсрочку на получение образования только один раз. «Поступил в 18 лет в учебное заведение, получил отсрочку, отучился – все, идет служить срочную службу», – пояснил глава Минобороны.

Андрей Равков добавил, что в начале 2000-х годов наблюдался избыток призывников, поэтому государство могло себе позволить предоставлять большое количество отсрочек, в том числе для получения второго и последующих образований. Теперь, по словам министра, из-за демографической ямы количество призывников уменьшилось почти в два раза. Поэтому правила предоставления отсрочек планируют изменить.

Примечательно, что если подобная инициатива будет поддержана, то, по всей вероятности, молодые люди, желающие продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, смогут это сделать только после прохождения срочной службы в армии. В то же время, подробности изменений законодательства, а также сроки их внедрения пока не известны.