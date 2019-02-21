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Минобороны: отсрочку для получения образования предоставят только один раз

22.02.2019 12:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Минобороны: отсрочку для получения образования предоставят только один раз
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото: / УВД Минского облисполкома

Минобороны нашей страны задумалось о пересмотре правил получения отсрочек от срочной службы. В частности, как заявил министр обороны Андрей РАВКОВ в эфире телеканала ОНТ, призывник будет иметь возможность получить отсрочку на получение образования только один раз. «Поступил в 18 лет в учебное заведение, получил отсрочку, отучился – все, идет служить срочную службу», – пояснил глава Минобороны.

Минобороны: отсрочку для получения образования предоставят только один раз Что изменится в правилах предоставления отсрочки от армии в 2019 году?

Андрей Равков добавил, что в начале 2000-х годов наблюдался избыток призывников, поэтому государство могло себе позволить предоставлять большое количество отсрочек, в том числе для получения второго и последующих образований. Теперь, по словам министра, из-за демографической ямы количество призывников уменьшилось почти в два раза. Поэтому правила предоставления отсрочек планируют изменить.

Примечательно, что если подобная инициатива будет поддержана, то, по всей вероятности, молодые люди, желающие продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, смогут это сделать только после прохождения срочной службы в армии. В то же время, подробности изменений законодательства, а также сроки их внедрения пока не известны.

 
 
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Министерство обороны Республики Беларусь предлагает пересмотреть правила предоставления отсрочек от срочной службы для получения образования.
 
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