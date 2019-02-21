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Лукашенко: Беларусь готова к диалогу с НАТО
Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности.
Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.
"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Лукашенко.
В то же время он подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.
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Беларусь готова к диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности.
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