Ставки по кредитам населению в белорусских банках резко выросли









Средняя ставка по новым кредитам населению на срок до 1 года поднялась до 9,13% годовых с 8,69% в декабре 2018 года. Тем не менее, данная ставка осталась немного ниже, чем в январе 2018 года, когда она равнялась 9,61%.





Выросла в прошлом месяце и средняя ставка по новым кредитам населения на сроки свыше 1 года, достигнув 10,89% годовых. В декабре она составляла 10,13% годовых.





Подъем процентов наблюдался и по рублевым кредитам юридическим лицам. В частности, средняя ставка по новым кредитам предприятиям на срок до 1 года увеличилась до 11,13% годовых с 10,88% в декабре 2018 года. А аналогичная ставка по долгосрочным кредитам поднялась до 10,78% с 10,42%.





Проценты по новым краткосрочным банковским вкладам физических лиц в белорусских рублях в январе также выросли по сравнению с декабрем, но не так значительно, как по кредитам. В частности, средняя ставка по новым депозитам на срок до 1 года поднялись всего до 8,73% годовых с 8,67% в декабре 2018 года.









А аналогичный параметр по долгосрочным депозитам и вовсе снизился: до 11,85% годовых с 11,9%. Тем не менее, данные параметры оказались существенно выше, чем в январе 2018 года, когда они составляли соответственно 6,63% и 10%.





Более того, средняя ставка по новым вкладам до востребования в январе упала до 0,19% с 0,57% в декабре 2018 года. По аналогичным вкладам предприятий данная ставка намного выше: 3%, причем она не менялась на протяжении всего 2018 года.





Проценты по рублевым депозитам юридических лиц на срок свыше года в январе увеличились по сравнению с декабрем существенно больше, чем по вкладам населения: до 8,35% годовых с 7,04% в декабре. Но по краткосрочным кредитам средняя ставка по новым депозитам в рублях поднялась всего до 6,97% годовых с 6,97% в декабре.









В феврале ставки по рублевым депозитам в белорусских банках могут значительно вырасти, так как Нацбанк с 1 февраля отменил действовавшие ранее ограничения по ним. Некоторые банки уже объявили об увеличении процентов по рублевым вкладам.