«Первый обед запал в душу». Как служили в армии гандболисты БГК

У спортсменов, даже если они совсем ненадолго попадают в армию, истории жизни моментально прирастают интересными «армейскими байками». Накануне 23 февраля своими воспоминаниями «цвета хаки» делятся гандболисты БГК им. Мешкова — Максим Баранов и Иван Мацкевич.

Максим Баранов: В наряде так и не успел побывать

— В 10-м классе уехал из Бобруйска в Минск — в РУОР. Год отучился, исполнилось 18 и — в армию. Недели четыре до присяги был в части. Все было по-армейски жестко: ранние подъемы, зарядка, хождение строем, ночные тревоги… Курс молодого бойца прочувствовал.



Фото из личного архива Максима Баранова

Правда, в наряде так и не успел побывать. А все потому, что один дзюдоист частенько «залетал». Ему там столько «вне очереди» перепало, что за полгода моей срочной службы до меня очередь так и не дошла. Даже на тумбочке постоять не успел.

После присяги стал уже чаще отлучаться из части. Сумку на плечо — и через КПП мимо грустных глаз дежурного. Такие наши отлучки в армии назывались «командировками». И таких «командировочных» была практически целая рота. Почти все спортсмены: борцы, гимнасты, гандболисты… Были, конечно, 3−4 человека, принадлежность которых к какому-либо виду спорта было сложно установить. Они-то постоянно в части и находились, выполняя там всю нужную работу. «Черная сила» мы их называли.

Правда, перед каждой «командировкой» строго предупреждали: без косяков. Это означало, что после побывки в команде — сразу в часть. Никаких выездов в город и так далее.

Как-то вернулся после сборов в часть. Заболтался с ребятами после отбоя. Дежурный прозевал «фишку», и зашел полковник. И застукал меня в гражданской одежде. Тут же застроил на плацу всю роту. А у меня военной формы в части не было — я ее в общежитии у ребят хранил. Ну, я в спортивке и пошел на построение. Казалось, полковник взорвется от гнева… Но потом ему ситуацию объяснили.

Через полгода срочной службы перевелся на контракт. Стало проще — получал какую-то зарплату в армии, в клубе. Три года был контрактником. Дослужился до звания старшего сержанта. Но моя служба, естественно, состояла в том, чтобы играть в гандбол.

Из армии уволился сразу, как подписал контракт с БГК…

Иван Мацкевич: Каждый по-своему Родину защищает — кто-то с автоматом, а кто-то на площадке

— У меня был с «Аркатроном» действующий контракт. И вот чтобы его действие приостановить, меня в 20 лет взяли в армию. Так я оказался в другом известном минском клубе. И не только я — нас шесть человек было.



Фото из личного архива Ивана Мацкевича

Но в воинскую часть мне пришлось добираться из моего родного Лепеля. Как у всех — прибыл коротенько подстриженным в военкомат, оттуда нас перебросили в Витебск. Знали, конечно, что нас должны в спортроту в Минск отправить. Но все-равно переживали — а вдруг чего-нибудь напутают и в другую часть отвезут. Но все обошлось — поехали поездом в Минск.

В Минск мы в час ночи прибыли. На вокзале нас встретили, отвезли перекусить в «Макдональдс» — и в часть. Приехали уже поздно ночью. Самое страшное было, что на следующий день пришлось очень рано вставать. Так начались мои армейские будни.

Помню, первый обед очень в душу запал — суп перловый, каша перловая, и в салате еще перловка попалась…

Подшивались как-то. Часа полтора пыхтел, старался. Все как-никогда ровненько получилось. Примеряю — а китель маленький. Оказалось, с Эдиком Стрельцом нечаянно перепутали форму. Вот и вышло — он подшил мне, а я — ему. Только он это очень криво сделал. Ну ничего, посмеялись…

В те несколько дней, что находился в части до присяги, даже успел отдать долг родине — забор красил.

А после присяги в части уже появлялись редко — жили втроем на съемной квартире.

Полтора года такой службы — и я рядовой запаса. Так что каждый по-своему Родину защищает: кто-то с автоматом, а кто-то на гандбольной площадке.

Конечно, хотел стать генералом (смеется). Но, видно, не судьба. А вот прапорщика могли присвоить. Только выяснилось, что на тот момент у меня высшего образования не было.



Фото из личного архива Ивана Мацкевича



