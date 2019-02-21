«Белавиа» открывает прямой рейс из Минска в Таллинн

Как сообщила «АиФ» специалист по связям с общественностью ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анастасия НАУМЕНКО, 30 мая 2019 года перевозчик открывает регулярные рейсы по маршруту Минск-Таллинн-Минск. Полеты в эстонскую столицу будут осуществляться на регулярной основе четыре раза в неделю.

По понедельникам и четвергам вылет из Минска в Таллинн планируется в 08.50, по вторникам и субботам – в 15.50. Прибывать самолет будет в Международный аэропорт Таллинн имени Леннарта Мери.

Обратный рейс из Эстонии будет отправляться в 10.45 по понедельникам и четвергам и в 17.45 по вторникам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск». Время для всех аэропортов указано местное. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 93 евро, включая таксы и сборы, и от 178 евро – туда-обратно. В авиакомпании пояснили, что открытие нового рейса связано с расширением туристической маршрутной сети, а также с экономическим ростом обоих городов.