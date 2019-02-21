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Выездное заседание ГАИ Пинского РОВД по делу о нетрезвом пешеходе
22.02.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
В целях активизации действий по выявлению и устранению причин дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения, усиления контроля за соблюдением Правил дорожного движения, Госавтоинспекция Пинского РОВД 21.02.2019 года в 12:00 часов в сельском доме культуры Лопатинского сельского совета в присутствии жителей данного сельского совета, проведено выездное открытое заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь в отношении 42-летней жительницы а.г.Лопатино Пинского района, которая 07.02.2019 года в 21:05 часов находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле) в темное время суток двигалась по краю проезжей части не обозначив себя световозвращающими элементами.
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В целях активизации действий по выявлению и устранению причин дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения, усиления...
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