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Выездное заседание ГАИ Пинского РОВД по делу о нетрезвом пешеходе

22.02.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В целях активизации действий по выявлению и устранению причин дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения, усиления контроля за соблюдением Правил дорожного движения, Госавтоинспекция Пинского РОВД 21.02.2019 года в 12:00 часов в сельском доме культуры Лопатинского сельского совета в присутствии жителей данного сельского совета, проведено выездное открытое заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.18.23 КоАП Республики Беларусь в отношении 42-летней жительницы а.г.Лопатино Пинского района, которая 07.02.2019 года в 21:05 часов находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,2 промилле) в темное время суток двигалась по краю проезжей части не обозначив себя световозвращающими элементами. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63728.php

Выездное заседание ГАИ Пинского РОВД по делу о нетрезвом пешеходе


В отношении гражданки было вынесено постановление и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 базовых величин (б/в Br 25,5).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63728.php

Выездное заседание ГАИ Пинского РОВД по делу о нетрезвом пешеходе


Напоминаем, что нахождение в темное время суток на проезжей части, без световозвращающих элементов - ЗАПРЕЩЕНО!

 
 
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