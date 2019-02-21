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Брестский областной краеведческий музей устроит квест для защитников Отечества

22.02.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский областной краеведческий музей 23 февраля организует развлекательный квест "Большие маневры", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-методическим отделом музея Жанна Обламская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63725.php

Брестский областной краеведческий музей устроит квест для защитников Отечества

Брестчанам предлагают необычно провести День защитников Отечества и приглашают с 10.00 до 17.00 посетить краеведческий музей. Посетителям мужского пола вручат шутливую повестку с информацией об объявлении военного положения и мобилизации. Чтобы возвратить статус гражданского лица, нужно пройти квест. "Он не сложный, состоит из шести вопросов. Для их решения участники должны будут проявить смекалку, интеллект, свои знания в различных сферах военного дела", - отметила Жанна Обламская. Пригодится также умение ориентироваться, поскольку для перехода на следующий уровень квеста нужно угадать след определенного животного. Выполнив все задания, участник получит секретный код, который приведет его к призу и заветной увольнительной.

"Такой квест к 23 февраля организуем в музее впервые. Поучаствовать в нем предлагаем мальчикам, юношам и мужчинам со своей группой поддержки. К 8 марта планируем организовать подобное мероприятие, чтобы порадовать наших посетительниц", - добавила заведующая научно-методическим отделом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63725.php

Брестский областной краеведческий музей устроит квест для защитников Отечества

Приятным бонусом для посетителей краеведческого музея в День защитников Отечества станет возможность увидеть уникальную костяную фигуру шахматного короля конца XII-XIII веков. Раритет был найден во время раскопок городища древнего Берестья. Он является вторым экспонатом проекта "12 артефактов", посвященного тысячелетию Бреста. Каждый месяц 2019 года в течение недели на обозрение будут выставляться редкие предметы из музейных фондов. Практически все эти эксклюзивные вещи будут экспонироваться впервые.

В Брестском областном краеведческом музее и его филиалах в 2018 году побывали более 200 тыс. посетителей.

 
Теги: Брест
 
 
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