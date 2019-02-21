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Мужчина провалился под лед в Кобринском районе

22.02.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Кобринском районе мужчина провалился под лед. Пострадавшего госпитализировали, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63724.php

Мужчина провалился под лед в Кобринском районе

Несчастный случай произошел 21 февраля. В Кобринский РОЧС около 13.15 поступило сообщение от очевидца, что на озере вблизи деревни Верхолесье под лед провалился мужчина 1961 года рождения. Прибывшие на место происшествия работники МЧС увидели пострадавшего в воде приблизительно в 25 м от берега, его спасли и передали бригаде скорой медицинской помощи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63724.php

Мужчина провалился под лед в Кобринском районе

С диагнозом "общее переохлаждение" мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы.

Спасенный оказался жителем деревни Верхолесье. По предварительной информации, на водоеме он рыбачил.

 
 
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  В Кобринском районе мужчина провалился под лед. Пострадавшего госпитализировали, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Несчастный случай...
 
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