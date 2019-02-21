Мужчина провалился под лед в Кобринском районе

В Кобринском районе мужчина провалился под лед. Пострадавшего госпитализировали, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .



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Несчастный случай произошел 21 февраля. В Кобринский РОЧС около 13.15 поступило сообщение от очевидца, что на озере вблизи деревни Верхолесье под лед провалился мужчина 1961 года рождения. Прибывшие на место происшествия работники МЧС увидели пострадавшего в воде приблизительно в 25 м от берега, его спасли и передали бригаде скорой медицинской помощи.



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С диагнозом "общее переохлаждение" мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы.

Спасенный оказался жителем деревни Верхолесье. По предварительной информации, на водоеме он рыбачил.