|
Мужчина провалился под лед в Кобринском районе
22.02.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
В Кобринском районе мужчина провалился под лед. Пострадавшего госпитализировали, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Несчастный случай произошел 21 февраля. В Кобринский РОЧС около 13.15 поступило сообщение от очевидца, что на озере вблизи деревни Верхолесье под лед провалился мужчина 1961 года рождения. Прибывшие на место происшествия работники
С диагнозом "общее переохлаждение" мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы.
Спасенный оказался жителем деревни Верхолесье. По предварительной информации, на водоеме он рыбачил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кобринском районе мужчина провалился под лед. Пострадавшего госпитализировали, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Несчастный случай...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)