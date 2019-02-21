В рамках проведения мероприятий посвящённых Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь вчера, 21 февраля войсковая часть 97061 провела «урок мужества» с учениками подшефных школ г. Жабники и Жабинковского района, во взаимодействии с обособленной группой (Жабинковского района) военного комиссариата Кобринского и Жабинковского районов.



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Старший лейтенант Васько Андрей Владимирович рассказал школьникам о современной армии на примере нашей воинской части.



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В частности как модернизируется военная техника и вооружение.