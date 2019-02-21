Лебедь решил прогуляться по мосту на б.Шевченко и собрал пробку

Необычный инцидент произошел сегодня (21 февраля 2019) в Бресте на мосту на бульваре Шевченко.



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На некоторое время движение в сторону Заречного микрорайона было блокировано... лебедем.



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Да, как сообщают очевидцы, именно пернатая птица на проезжей части стала причиной небольшого затора.



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