ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лебедь решил прогуляться по мосту на б.Шевченко и собрал пробку

22.02.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Необычный инцидент произошел сегодня (21 февраля 2019) в Бресте на мосту на бульваре Шевченко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63722.php

Лебедь решил прогуляться по мосту на б.Шевченко и собрал пробку

На некоторое время движение в сторону Заречного микрорайона было блокировано... лебедем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63722.php

Лебедь решил прогуляться по мосту на б.Шевченко и собрал пробку

Да, как сообщают очевидцы, именно пернатая птица на проезжей части стала причиной небольшого затора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63722.php

Лебедь решил прогуляться по мосту на б.Шевченко и собрал пробку

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Необычный инцидент произошел сегодня (21 февраля 2019) в Бресте на мосту на бульваре Шевченко. На некоторое время движение в сторону Заречного микрорайона было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ракамакафо. Клип на суперхит Freestyler пересняли - и там море отсылок!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика