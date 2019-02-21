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Застройщик дома, в котловане которого нашли останки 600 человек: «Стройка не остановлена»

22.02.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В январе на стройплощадке жилого дома в Бресте строители наткнулись на «братскую могилу». Оказалось, что во время нацистской оккупации на этом участке располагалось Брестское гетто. По состоянию на вчерашний день из земли извлекли останки 600 человек, и эксгумация не окончена: по оценкам, на этой территории может быть захоронено до 1000 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63720.php

Застройщик дома, в котловане которого нашли останки 600 человек: «Стройка не остановлена»

Запутанность ситуации заключается еще и в том, что застройщик ООО «Прибужский квартал» успел начать продажу жилищных облигаций на квартиры в строящемся доме. Ему было отказано в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору по реализации проекта, однако сам инвестиционный договор так и не был расторгнут, и, по словам застройщика, работа продолжается. Вчера Onliner отправил запрос в ООО «Прибужский квартал», а сегодня получил на него ответ — полностью приводим его ниже по тексту.

«В отношении сложившейся ситуации по обнаружению места захоронения компания в установленном порядке проинформировала органы местной власти, а также проинформировала еврейскую общину города Бреста. Нам бы хотелось пояснить, что компания понимает всю ответственность и сложность строительства на исторической территории. Но мы выходили на освоение площадки, на которой, кроме ветхих строений, полуразрушенных зданий и старых жилых домов (бараков с жителями), ничего иного не было.

Компанией в полном объеме разработана и утверждена проектная документация, которая получила все необходимые согласования и положительные заключения государственных экспертиз. Инвестором приняты меры по расселению граждан, коммунальным предприятиям г. Бреста переданы квартиры и компенсированы убытки, связанные со сносом объектов недвижимости, проведены работы по сносу и утилизации всех строений. На сегодняшний день в реализацию проекта инвестором вложено более 2 миллионов рублей собственных средств, большая часть которых — это прямые инвестиции в социальную сферу города.

К сожалению, в послевоенные годы на территории страны, и город Брест не исключение, неоднократно находили и по сей день находят места захоронения. Мы так или иначе сталкиваемся с отголосками тяжелых времен Великой Отечественной войны и в данной ситуации полагаем, что в первую очередь нужно отдать дань памяти судьбам этих безвременно ушедших людей. Найденные в ходе поиска жертвы трагедии времен почти 80-летней давности теперь найдут свое упокоение. У современного общества есть возможность увековечить и сохранить память о них и сделать все, чтобы такого больше не повторилось.

Сегодня мы в форме открытого диалога взаимодействуем со всеми участниками процесса, не остаемся в стороне и не дистанцируемся от произошедшего. Ежедневно реагируем на просьбы, оказываем финансовую помощь и поддержку в проведении раскопок, на площадке организована охрана объекта, выделены бытовые помещения для поисковой бригады, предоставлена необходимая техника и подсобные рабочие. В организации издан приказ, согласно которому приостановлена прокладка сетей, но только на участке, где ведутся поисковые работы. В остальном компания продолжает вести работу согласно инвестиционному договору, проектной и иной разрешительной документации, выполняя все обязательства. Объект продолжает финансироваться за счет собственных средств компании.

Заключен ряд договоров купли-продажи жилищных облигаций, и все они остаются в проекте, со стороны инвесторов досрочных расторжений договоров нет».

Напомним, вчера в Брестском горисполкоме прошла встреча по вопросу эксгумации и перезахоронения жертв еврейского гетто. На встречу пригласили руководителей еврейских общин Бреста и представителей инвестора. Руководитель иудейской общины «Эмуна» Борис Брук, раввин Брестской иудейской религиозной общины «Хабат» Хаим Рабинович и другие однозначно высказались за перезахоронение останков на Северном кладбище. Судя по всему, власти и община настроены перезахоронить останки жертв еврейского гетто и позволить застройщику достроить комплекс.

 
Теги: Брест
 
 
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  В январе на стройплощадке жилого дома в Бресте строители наткнулись на «братскую могилу». Оказалось, что во время нацистской оккупации на этом участке...
 
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