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Служим людям и Отечеству

22.02.2019 — Разное | Газета Авангард  
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В аг. Рогинь прошло мероприятие, приуроченное Дню защитника Отечества. Его инициатором и организатором выступило Гомельское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству

Встреча началась с возложения венков и цветов к братской могиле солдат, погибшим в годы Великой Отечественной войны, освобождая родную землю, как дань памяти и уважения.

Мероприятие продолжилось концертной программой в Рогинском центре народного творчества, где свои музыкальные и танцевальные номера жителям агрогородка дарили артисты Гомельского городского центра культуры.

Гостями праздника стали: председатель Гомельского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» Тимофей Глушаков, заместитель воленного камиссара Гомельской области Геннадий Гончаров,  председатель Гомельской областной организации «Дети войны» Анна Михалкова, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир  Петрусев.

Обращаясь к присутствовавшим, Тимофей Глушаков отметил, что престиж белорусской армии растет из года в год. Без патриотизма и мужества защитников Отечества, которые героически сражались на фронтах Второй мировой войны, не было бы Великой Победы 45-ого года и мира на земле.  Мир и сегодня является  одной из главных ценностей белорусского народа. Поэтому перед молодежью стоит важная задача – быть истинными патриотами, любить и защищать Родину, быть ей  преданными, своими делами служить ее интересам.

Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству
Служим людям и Отечеству

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора

 

 
 
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В аг. Рогинь прошло мероприятие, приуроченное Дню защитника Отечества. Его инициатором и организатором выступило Гомельское областное отделение...
 
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