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Минский молочный завод создает СП во Вьетнаме

22.02.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Минский молочный завод создает СП во Вьетнаме

ОАО «Минский молочный завод №1» и вьетнамская AU VIET FOOD IMPORT-EXPORT AND MANUFACTURE подписали сегодня учредительный договор о создании СП «АУВЬЕТ МИЛК», сообщает сайт белорусского посольства во Вьетнаме.

Совместное предприятие построит в провинции завод, который будет производить молоко и молочные продукты из белорусского сырья. Они будут продаваться во Вьетнаме под брендом «Минская марка», принадлежащем «ММЗ №1». Планируется, что поставки могут идти в третьи страны.

Минский завод будет казывать технологическую поддержку при строительстве и работе завода, в том числе поставляться сырье и помогать с выбором оборудования.

В прошлом году во Вьетнам было поставлено 289 т сухого молока, 1050 т молочной сыворотки. Можно ожидать, что с запуском завода экспорт сухих молочных продуктов в эту страну заметно вырастет.

 
 
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ОАО «Минский молочный завод №1» и вьетнамская AU VIET FOOD IMPORT-EXPORT AND MANUFACTURE подписали сегодня учредительный договор о создании СП «АУВЬЕТ МИЛК», сообщает сайт...
 
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