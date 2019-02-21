Минский молочный завод создает СП во Вьетнаме





ОАО «Минский молочный завод №1» и вьетнамская AU VIET FOOD IMPORT-EXPORT AND MANUFACTURE подписали сегодня учредительный договор о создании СП «АУВЬЕТ МИЛК», сообщает сайт белорусского посольства во Вьетнаме.

Совместное предприятие построит в провинции завод, который будет производить молоко и молочные продукты из белорусского сырья. Они будут продаваться во Вьетнаме под брендом «Минская марка», принадлежащем «ММЗ №1». Планируется, что поставки могут идти в третьи страны.

Минский завод будет казывать технологическую поддержку при строительстве и работе завода, в том числе поставляться сырье и помогать с выбором оборудования.

В прошлом году во Вьетнам было поставлено 289 т сухого молока, 1050 т молочной сыворотки. Можно ожидать, что с запуском завода экспорт сухих молочных продуктов в эту страну заметно вырастет.