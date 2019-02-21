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Белорусы скупают жилье в Москве. Их почти половина среди покупателей из ближнего зарубежья

22.02.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
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Среди покупателей московских квартир из стран ближнего зарубежья лидируют белорусы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet. На белорусов пришлось 42,5% от общего числа сделок. Чаще всего жилье в Москве покупают жители Минска и Бреста в возрасте 35−40 лет, причем в четверти случаев белорусы берут ипотеку.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Аналитики компании Est-a-Tet изучили географию покупателей жилья в Москве. Выяснилось, что москвичей среди покупателей московских квартир лишь чуть больше половины. Еще почти 30% — это люди из российских регионов. Особняком стоит Подмосковье — там живет каждый пятый покупатель. На представителей стран ближнего зарубежья приходится около 1% новоявленных москвичей, и вот тут белорусы в лидерах. Следом за ними с большим отрывом следуют украинцы (23,75% сделок), граждане Казахстана (13,75%) и представители других стран.


Изображение с сайта rg.ru

— Чаще всего белорусы выбирают квартиры в проектах комфорт-класса в границах старой Москвы, — говорят авторы исследования. — Почти 70% спроса приходится на однокомнатные квартиры средней площадью 38 квадратных метров, четверть покупателей из Беларуси выбирают двухкомнатные апартаменты (средняя площадь 62 кв. м), а на трехкомнатные (100 кв. м) приходится 6% сделок.

Соотношение мужчин и женщин среди покупателей-белорусов примерно одинаковое, а вот в плане географии лидируют минчане — их 41% от общего числа. На жителей Бреста приходится еще 18%. Среди московских районов у белорусов особых предпочтений нет — разброс довольно велик, но чаще всего выбирают крупные жилые комплексы с развитой инфраструктурой в пределах МКАД.

При этом какого-то единого портрета белорусского покупателя нет. Среди них и родители учащихся в Москве студентов, приобретающие жилье для детей, и просто работающие в российской столице. Причем обычно белорусы в Москве заняты на высококвалифицированных должностях с хорошим уровнем дохода, говорит руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

— Помогает белорусам и лояльность со стороны банков, которые выдают им ипотеку почти на тех же условиях, что и россиянам, — добавляет он. — К примеру, если жители стран СНГ захотят купить недвижимость в Москве, то им предстоит сложная процедура оформления различных документов и много волокиты, поэтому им проще арендовать жилье. А у белорусов таких проблем не возникает.

Некоторые банки готовы одобрить гражданам Беларуси ипотеку даже с минимумом документов и отсутствием постоянного места работы, отмечают авторы исследования. В таком случае, правда, первоначальный взнос должен быть не меньше трети от общей цены и выше риск отказа в кредите.

Влияет на активность покупателей и ценовая политика — в последние годы стоимость жилья в Москве снижается, а покупателей в целом становится меньше. Из-за этого застройщики готовы сделать хорошие скидки, а банки дают ипотеку примерно под 10% годовых.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Чаще всего жилье в Москве покупают жители Минска и Бреста в возрасте 35−40 лет, причем в четверти случаев белорусы берут ипотеку.
 
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