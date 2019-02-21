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В Кремле заявили об отсутствии дефицита в оперативном управлении ОДКБ

22.02.2019 12:51 — Разное | Интерфакс  
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Дефицита оперативного управления в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет, разногласия по вопросу назначения генсека среди членов организации есть, но они урегулируются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни в Кремле, ни среди членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет. Потому что, вы знаете, там работает исполняющий обязанности генсека, который будет исполнять свои обязанности (этот человек не чужой) до того, как ситуация с генеральным секретарем прояснится", - сказал Д.Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, не испытывают ли в Кремле каких-либо фрустраций в связи с ситуацией, сложившейся вокруг вопроса с назначением генсека ОДКБ.

Д.Песков признал, что "есть некоторые разногласия среди членов ОДКБ, которые в настоящий момент урегулируются, этот процесс продолжается".

"Но еще раз повторяю, это не означает, что существует какой-то дефицит оперативного управления", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле 2018 года ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В ноябре президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Беларуси. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

 
 
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Дефицита оперативного управления в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет, разногласия по вопросу назначения генсека среди членов...
 
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