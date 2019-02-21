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Завод "БелДжи" планирует удвоить продажи своих автомобилей на белорусском рынке

22.02.2019 12:50 — Разное | Интерфакс  
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Завод "БелДжи" (совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely) планирует увеличить продажи на белорусском рынке в два раза, сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский на пресс-конференции в Минске в пятницу.

"Продолжаются поставки в Россию. Прошлый год мы закончили с показателями продаж: 65% на 35% (65% составил экспорт в РФ - ИФ). Примерно такое же соотношение ожидаем и в этом году, хотя хотим удвоить объем продаж на белорусском рынке", - рассказал. Г.Свидерский.

Маркетинговые проработки предприятия позволяют ориентироваться на такой показатель, добавил руководитель завода.

 
Теги: Минск
 
 
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Завод "БелДжи" (совместное предприятие белорусского холдинга "БелАЗ" и китайской Geely) планирует увеличить продажи на белорусском рынке в два раза, сообщил первый...
 
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