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Лукашенко: Беларуси и РФ придется вместе думать об ответных мерах, если США разместят ракеты в Европе и еще хуже – в Украине

22.02.2019 12:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республике совместно с РФ необходимо думать над ответными мерами, если США, сорвав ДРСМД, разместят ракеты в Европе.

"Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины", - заявил А.Лукашенко, посещая в пятницу Военную академию.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент также заявил, что соответствующая тема в том числе обсуждалась во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Его позиция практически ничем не отличается от той позиции, которую излагают в СМИ", - заметил А.Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что верит российской стороне в том, что она не нарушала соответствующий договор, а когда на Западе заявляют об этом, пытается найти ответ на обвинения в сторону России. "Но информации в этом плане у меня нет. Она скрыта. Ее знает ограниченный круг людей", - сказал президент.

Говоря о потенциальной угрозе для безопасности Беларуси, А.Лукашенко отметил, что "это катастрофа, особенно для нас". По его словам, есть мнение, что выход США из ДРСМД в том числе направлен против Китая, который обладает таким оружием, но не участвовал в договоре. "Конечно, этими ракетами через Тихий океан не запустишь и удар по Америке не нанесешь. Американцы переживают прежде всего за своих союзников в районе Тихого океана - Корея, Япония, свои американские базы, которые там созданы", - считает белорусский лидер.

"Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрыва ДРСМД – ИФ). Нам не нужны эти разборки крупных государств, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта бойня, драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент отметил,   что НАТО все-таки может пойти на размещение подобных ракет в Европе. "Мне кажется, хоть Североатлантический альянс заявляет о том, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить. Зачем было разрушать этот договор? Надо было договариваться с Китаем и подключать его (к договору – ИФ), если речь о Китае", - резюмировал А.Лукашенко.

 
 
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