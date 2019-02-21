Ядерное топливо для БелАЭС планируется завезти в июне – Минэнерго Беларуси

Завоз ядерного топлива на площадку Белорусской АЭС планируется на июнь текущего года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

"Топливо подготовлено, но его поставка - не самоцель. Думаю, летом мы его завезем, конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая - июне, как планирует генподрядчик", - сказал М.Михадюк в ходе заседания коллегии Минэнерго.

Замминистра энергетики цитирует агентство БелТА .

По его словам, "в мировой практике обычно топливо поставляется за месяц-полтора до операции физпуска реактора".

Между тем, как сообщалось, в ноябре заместитель гендиректора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин сообщал, что физпуск первого блока запланирован на третью декаду апреля 2019 года, а станция будет готова к завозу топлива за месяц до этого.

М.Михадюк сообщил, что в настоящее время к завозу топлива подготовлена вся основная инфраструктура - железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки, подготовлено помещение для хранения ядерного топлива. На стадии завершения операции по обеспечению физической защиты топлива на площадке атомной станции. "Мы к приемке топлива в высокой степени готовности, но завезем в те сроки, как это происходит и в мировой практике", - сказал замминистра.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Первая партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ"). В этой партии163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв. Беларусь и Россия намерены подписать межправительственное соглашение о переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) БелАЭС, предусматривающее отправку ОЯТ в Россию.