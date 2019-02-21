ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Беларусь и Россия всегда будут вместе, "сколько бы ни ругались и ни спорили"

22.02.2019 12:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко  подтверждает курс на союзнические отношения с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили".

"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал А.Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии в пятницу.

Его цитирует госагентство БелТА.

Президент отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Но вскоре эти вопросы были решены.

"Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - рассказал глава государства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко  подтверждает курс на союзнические отношения с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили". "Это наш основной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В райисполкоме – новый начальник отдела по образованию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика