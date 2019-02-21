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Лукашенко: Беларусь и Россия всегда будут вместе, "сколько бы ни ругались и ни спорили"
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает курс на союзнические отношения с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили".
"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал А.Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии в пятницу.
Его цитирует госагентство
Президент отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Но вскоре эти вопросы были решены.
"Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - рассказал глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает курс на союзнические отношения с Россией, сколько бы стороны "ни ругались, ни спорили". "Это наш основной...
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