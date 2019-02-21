Более 600 танцоров боролись за право участия в церемонии открытия II Европейских игр

Право принять участие в церемонии открытия II Европейских игр оспаривали более 600 танцоров. Кастинг проходил с 19 по 21 февраля в Минске.

"Участие в кастинге могли принять все желающие. Из обязательных требований организаторы заявили только возраст (не младше 18-ти лет), наличие сценического опыта и владение современными хореографическими направлениями", - отметили в оргкомитете соревнований.



О своем желании принять участие в кастинге заявили более 600 танцоров со всех уголков Беларуси, но 21 июня – в день открытия II Европейских игр 2019 года – в торжественной церемонии примут участие всего 300 человек.

Организаторы условно разделили всех подавших заявки на три группы: столичные, региональные танцевальные коллективы и индивидуальные танцовщики, откликнувшиеся на предложение министерства культуры и дирекции принять участие в кастинге через официальный сайт Игр www.minsk2019.by .

"Одна из задач, которая стоит перед оргкомитетом II Европейских игр – не просто насытить спортивную и культурную программу форума интересными событиями, но и сформировать определенное наследие для страны", – отметил начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич.

Он также уточнил, что говоря о торжественных церемониях, имеется в виду, в первую очередь, опыт организации и участия в беспрецедентном по своему масштабу шоу, который отечественные специалисты смогут использовать в своей дальнейшей работе.



Уже известно, что за танцевальную составляющую церемонии открытия II Европейских игр 2019 года будут отвечать хореографы, известные далеко за пределами Беларуси: Жанна Шмакова, Роман Ковалев и Денис Сенькевич. В шоу будут представлены классическая, народная и современная хореография.

"Нам очень интересны новые имена, ребята, возможно, еще не заявлявшие о себе на танцевальной арене, но готовые присоединиться к нашей команде. Для каждого из отобранных танцоров будут разрабатываться индивидуальные костюмы и хореографический материал", – рассказал хореограф церемонии открытия Игр Роман Ковалев.

Он заверил, что в оставшиеся три месяца команду ждет интенсивная репетиционная работа, причем в конце каждого из них запланированы большие сводные прогоны под руководством главного балетмейстера шоу Жанны Шмаковой.

Церемония открытия II Европейских игр 2019 года пройдет 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Главный режиссер церемонии от Беларуси – Александр Вавилов, от российской стороны – Алексей Сеченов. В ходе церемонии открытия будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных белорусских артистов и популярных групп. Хедлайнером церемонии выступит звезда мирового уровня, чье имя пока держится в секрете. И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из 50 стран Европы, участвующих в Играх. Генеральным подрядчиком по организации торжественной церемонии открытия II Европейских игр 2019 года выступит Белорусская государственная филармония, подрядчиком – российская компания "АРТ СИТИ 5", входящая в группу компаний Игоря Крутого.