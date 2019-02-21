Билеты на Суперкубок Беларуси-2019 раскуплены за неделю до матча

Брестское "Динамо" и борисовский БАТЭ проведут матч за Суперкубок Беларуси 2 марта 2019 года. Правда, уже за неделю до его начала билетов на эту игру в свободной продаже нет.

Билеты реализовывались через ресурс kvitki.by, и билетный оператор подтвердил отсутствие билетов по причине их досрочной реализации.

Матч между БАТЭ и брестским "Динамо" состоится 2 марта на стадионе ФК "Минск", способном принять 3 тыс. зрителей. Начало поединка – 15.00.