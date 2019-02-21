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Банк ВТБ (Беларусь) вносит изменения в Сборник плат
Банк ВТБ (Беларусь) информирует о внесении изменений в Сборник плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за осуществляемые операции.
С 1 марта 2019 года взимание вознаграждения (платы) при осуществлении банковских и иных операций в иностранной валюте будет осуществляться в белорусских рублях. При этом сумма комиссии будет эквивалентна соответствующей величине вознаграждения, установленной в иностранной валюте (по курсу НБ РБ на день оплаты).
Изменения касаются услуг по операциям с банковскими платежными карточками международных платежных систем Visa International и Mastercard International. Подробнее можно узнать
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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Банк ВТБ (Беларусь) информирует о внесении изменений в Сборник плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за осуществляемые операции.
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