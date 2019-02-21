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Банк ВТБ (Беларусь) вносит изменения в Сборник плат

22.02.2019 12:27 — Разное | Интерфакс  
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Банк ВТБ (Беларусь) информирует о внесении изменений в Сборник плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за осуществляемые операции.

С 1 марта 2019 года взимание вознаграждения (платы) при осуществлении банковских и иных операций в иностранной валюте будет осуществляться в белорусских рублях. При этом сумма комиссии будет эквивалентна соответствующей величине вознаграждения, установленной в иностранной валюте (по курсу НБ РБ на день оплаты).

Изменения касаются услуг по операциям с банковскими платежными карточками международных платежных систем Visa International и  Mastercard International. Подробнее можно узнать на сайте банка.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

 
 
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Банк ВТБ (Беларусь) информирует о внесении изменений в Сборник плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за осуществляемые операции.
 
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