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Какими книгами зачитываются белорусские топ-чиновники
Фото: president.gov.by
Что читает Лукашенко
Несколько лет назад руководитель Беларуси признался, что в юности пытался писать стихи, что свидетельствует о любви к литературе. С тех пор для него лучшими поэтами остались Пушкин, Есенин и Маяковский.
Из другого высказывания Александра Лукашенко известно, что книги он теперь не читает из-за загруженности – вынужден изучать кучи бумаг. Иллюстрация к этому утверждению – слова президента о том, что если бы не Нобелевская премия, он якобы и не знал бы, кто такая Светлана Алексиевич.
Впрочем, 15 лет назад российская «Независимая газета» писала, что Лукашенко вынужден был прочитать «документально-художественную» повесть «Нашествие. Неизвестная история известного президента». В книге были описаны скандальные факты о руководителе Беларуси.
«То, что Лукашенко тут же ее прочитал, сомнений не вызывает. Это, в частности, подтвердила пресс-секретарь президента Наталья Петкевич. При этом она не стала распространяться о личных впечатлениях своего шефа, но сама назвала «эту полиграфическую поделку» грязью», – сообщала «Независимая газета».
Что читает Макей
Фото: TUT.BY
Министр иностранных дел – однозначно один из самых читающих чиновников Беларуси. Несколько лет назад Владимир Макей признавался, что его личная библиотека очень большая, и часть изданий из-за нехватки места простаивает в коробках.
Любимая книга его детства – «Полесские робинзоны» Янки Мавра. министр с удовольствием перечитывает белорусскую литературу, например «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Короткевича.
Министр ценит и современников. Особенно Владимира Арлова:
«Он делает очень хорошее дело и очень интересные книги выпускает и по содержанию, и по оформлению».
Совсем недавно, как признался Макей в интервью Еврорадио, он закончил читать книгу Андрея Горвата «Прэм'ера». Сейчас он читает «минскую трилогию» белорусско-польского автора Сергея Пясецкого, а затем собирается взяться за «Радзіва «Прудок» того же Горвата.
Что читает Шуневич
Фото: mvd.gov.by
Суровый министр внутренних дел говорил, что перечитывал «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича и любит слушать, как жена читает ему вслух «Новую землю» Якуба Коласа. Год назад на книжной ярмарке он сказал, что «присмотрел себе историческую литературу, в том числе по истории Беларуси».
Пару недель назад на Минской международной книжной ярмарке особое внимание Игоря Шуневича привлек оригинал издания Франциска Скорины «Малая подорожная книжка» 1522 года.
Что читает Кочанова
Фото: БелТА
Пару лет назад руководитель Администрации президента сказала, для нее любимой книгой остается «Как воспитать настоящего человека» Василия Сухомлинского.
«Я ее взахлеб читала еще в школе. А сейчас привезла в Минск, чтобы внукам читать. Там очень доходчиво объясняется, как относиться к маме, родине, семье», — рассказала Наталья Кочанова.
Что читает Мясникович
Фото: TUT.BY
Руководитель Совета Республики любит перечитывать культового советского автора Валентина Пикуля, автора художественных книг на историческую и военно-морскую тематику.
Михаил Мясникович признавался, что в его библиотеке хранится полное собрание советского издания «Жизни замечательных людей».
Что читает Ермошина
Фото: TUT.BY
По словам руководителя Центризбиркома, первой знаковой книгой для нее были «Три мушкетера» («я вообще обожала Дюма»). И ныне у Лидии Ермошиной обязательно лежит книга на тумбочке. Несколько лет назад она читала «Сон Сципиона» Иена Пирса – изданный в 2002 году роман, где действия проходят в Провансе в трех временных периодах: V, XIV века и XX веках.
К женским романам в мягких обложках руководитель Центризбиркома относится крайне отрицательно, называя их пошлыми.
Что читает Карлюкевич
Фото: sb.by
Министр информации сам является автором ряда краеведческих книг, а также сборников детских рассказов и сказок – например, «Мудры Шубуршун».
Ценит он, как классику (Лев Толстой, Николай Гоголь, Василь Быкова, Чингиз Айтматов, Владимир Короткевич), так и современную белорусскую литературу – Андруся Горвата, Андрея Федоренко, Альгерда Бахаревича, Елену Браво, Владимира Степана, Людмилу Рублевскую и других.
«Я чытаю з мастацкай літаратуры, наколькі хапае часу, усё, што друкуецца ў нашых літаратурна-мастацкіх часопісах. І ўсё, што друкуецца з навінак сучаснай прозы, паэзіі, літаральна 10-20 аўтараў, бо ўсё немагчыма прачытаць», – признался недавно Александр Карлюкевич.
Что читает Бондарь
Фото: sb.by
Министр культуры также пишет рассказы. Единственное «но» – по крайней мере, еще несколько лет назад он радовал ими только друзей.
В детстве соседом семьи Юрия Бондаря был детский писатель Виталий Вольский, который подарил мальчику свою книгу «Сонца блізка ўжо зусім».
Недавно министр культуры Беларуси написал предисловие к сборнику переводов стихов палестинских поэтов на белорусский язык. По всей видимости, он в курсе многих отечественных книжных новинок.
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