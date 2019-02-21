Какими книгами зачитываются белорусские топ-чиновники



Фото: president.gov.by

Что читает Лукашенко

Что читает Макей





Фото: TUT.BY

«Он делает очень хорошее дело и очень интересные книги выпускает и по содержанию, и по оформлению».

Что читает Шуневич

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Что читает Кочанова





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Что читает Мясникович





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Что читает Ермошина

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Что читает Карлюкевич

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Что читает Бондарь





Фото: sb.by

Несколько лет назад руководитель Беларуси признался, что в юности пытался писать стихи, что свидетельствует о любви к литературе. С тех пор для него лучшими поэтами остались Пушкин, Есенин и Маяковский.Из другого высказыванияизвестно, что книги он теперь не читает из-за загруженности – вынужден изучать кучи бумаг. Иллюстрация к этому утверждению – слова президента о том, что если бы не Нобелевская премия, он якобы и не знал бы, кто такаяВпрочем, 15 лет назад российская «Независимая газета» писала, что Лукашенко вынужден был прочитатьВ книге были описаны скандальные факты о руководителе Беларуси.сообщала «Независимая газета».Министр иностранных дел – однозначно один из самых читающих чиновников Беларуси. Несколько лет назадпризнавался, что его личная библиотека очень большая, и часть изданий из-за нехватки места простаивает в коробках.Любимая книга его детства – «Полесские робинзоны» Янки Мавра. министр с удовольствием перечитывает белорусскую литературу, например «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Короткевича.Министр ценит и современников. Особенно Владимира Арлова:Совсем недавно, как признался Макей в интервью Еврорадио, он закончил читать книгу Андрея Горвата «Прэм'ера». Сейчас он читает «минскую трилогию» белорусско-польского автора Сергея Пясецкого, а затем собирается взяться за «Радзіва «Прудок» того же Горвата.Суровый министр внутренних дел говорил, что перечитывал «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича и любит слушать, как жена читает ему вслух «Новую землю» Якуба Коласа. Год назад на книжной ярмарке он сказал, что «присмотрел себе историческую литературу, в том числе по истории Беларуси».Пару недель назад на Минской международной книжной ярмарке особое вниманиепривлек оригинал издания Франциска Скорины «Малая подорожная книжка» 1522 года.Пару лет назад руководитель Администрации президента сказала, для нее любимой книгой остается «Как воспитать настоящего человека» Василия Сухомлинского.— рассказалаРуководитель Совета Республики любит перечитывать культового советского автора Валентина Пикуля, автора художественных книг на историческую и военно-морскую тематику.признавался, что в его библиотеке хранится полное собрание советского издания «Жизни замечательных людей».По словам руководителя Центризбиркома, первой знаковой книгой для нее были «Три мушкетера» («я вообще обожала Дюма»). И ныне уобязательно лежит книга на тумбочке. Несколько лет назад она читала «Сон Сципиона» Иена Пирса – изданный в 2002 году роман, где действия проходят в Провансе в трех временных периодах: V, XIV века и XX веках.К женским романам в мягких обложках руководитель Центризбиркома относится крайне отрицательно, называя их пошлыми.Министр информации сам является автором ряда краеведческих книг, а также сборников детских рассказов и сказок – например, «Мудры Шубуршун».Ценит он, как классику (Лев Толстой, Николай Гоголь, Василь Быкова, Чингиз Айтматов, Владимир Короткевич), так и современную белорусскую литературу – Андруся Горвата, Андрея Федоренко, Альгерда Бахаревича, Елену Браво, Владимира Степана, Людмилу Рублевскую и других.признался недавноМинистр культуры также пишет рассказы. Единственное «но» – по крайней мере, еще несколько лет назад он радовал ими только друзей.В детстве соседом семьибыл детский писатель Виталий Вольский, который подарил мальчику свою книгу «Сонца блізка ўжо зусім».Недавно министр культуры Беларуси написал предисловие к сборнику переводов стихов палестинских поэтов на белорусский язык. По всей видимости, он в курсе многих отечественных книжных новинок.