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Лукашенко готов налаживать отношения с НАТО
Фото: president.gov.by
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики.
"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - цитирует президента его пресс-служба.
Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией, с которой создана единая группировка. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание президент.
"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Лукашенко.
В то же время глава государства подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.
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"Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил президент Беларуси.
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