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Лукашенко готов налаживать отношения с НАТО

22.02.2019 13:14 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
"Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил президент Беларуси 22 февраля во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики.

"Сегодня мы видим, что деятельность Североатлантического альянса на Европейском континенте значительно активизировалась. Расширение военных блоков, разработка и внедрение новых технологий вооруженного противоборства осложняют ситуацию вблизи наших границ. Всем следует знать, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики", - цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией, с которой создана единая группировка. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание президент.

"Как суверенное государство Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком на принципах паритетности и прозрачности. Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил Лукашенко.

В то же время глава государства подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.

 
 
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"Мы себя не отгораживаем забором ни от кого. Мы готовы вести этот диалог", - отметил президент Беларуси.
 
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