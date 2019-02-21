Лукашенко готов налаживать отношения с НАТО

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При этомподчеркнул, что Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики.- цитирует президента его пресс-служба.Глава государства заявил, что страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины со своим стратегическим партнером - Российской Федерацией, с которой создана единая группировка. Однако это не значит, что Беларусь откажется от взаимодействия с другими странами в военно-политической сфере, обратил внимание президент.отметил Лукашенко.В то же время глава государства подчеркнул, что у Беларуси есть свои интересы, и они должны уважаться партнерами и теми, кто хочет сотрудничать со страной.