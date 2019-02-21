﻿ Женщина выставила гроб с телом под окнами губернатора Самары. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина выставила гроб с телом под окнами губернатора Самары

22.02.2019 13:04 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
В Самарской области женщина привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства. Россиянка не смогла похоронить супруга на кладбище, так как местные работники потребовали от нее 50 тыс. рублей.

По ее словам, неизвестные не дали выкопать могилу и ставили ноги под лопаты. Конфликт не смогла решить даже полиция.

Губернатор Дмитрий Азаров после инцидента поручил главе города разобраться в случившемся и оказать женщине помощь. Вдова заявила, что власти действительно предлагали ей помощь, но она в ней больше не нуждается.

Женщина рассказала, что приехала к зданию правительства, потому что «не знала, что ей делать». «Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище», - заявила она.

Депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов сказал, что был свидетелем случившегося. По его данным, женщина просила знакомого помочь в похоронах и получила от него направление на кладбище Рубежное. В день похорон на место приехали 20-30 человек, которые мешали выкопать могилу, пишет РИА Новости. Женщину якобы и вовсе не пустили на кладбище, после чего она отвезла гроб к зданию правительства.

В феврале прошлого года в Калуге неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Самарской области женщина привезла гроб с телом мужа к зданию регионального правительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Первый обед запал в душу». Как служили в армии гандболисты БГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика