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Кто наживается на здоровье белорусов? Расследование "Белсата"

22.02.2019 13:01 — Разное | UDF  
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Врачи и чиновники от медицины в последние недели получают различные тюремные сроки в рамках масштабного «дела медиков». Но действительно ли дошли правоохранительные органы в раскрытии коррупционных схем до конца?

Серьезные сомнения возникают, так как в гаражах задержанных находили сотни тысяч долларов, а судили за взятку размером «всего лишь» несколько тысяч. А самое главное – врачебные изделия и оборудование по завышенным ценам и с сомнительной документацией как поставлялись в белорусские больницы раньше, так и поставляются в 2019 году.

Игроки на врачебном рынке поменялись, но схемы с признаками коррупции – нет. Эксперты-расследователи убеждены, что главари коррупционных схем остались без внимания следствия.

Кто эти воротилы, почему белорусы много переплачивают за врачебные материалы, которые используются во время важных операций, и как на этом зарабатывают бизнесмены и чиновники от медицины – смотрите в новом выпуске программы «Давайте разбираться» (видео выше).

 
 
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Врачи и чиновники от медицины в последние недели получают различные тюремные сроки.
 
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