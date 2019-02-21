Серьезные сомнения возникают, так как в гаражах задержанных находили сотни тысяч долларов, а судили за взятку размером «всего лишь» несколько тысяч. А самое главное – врачебные изделия и оборудование по завышенным ценам и с сомнительной документацией как поставлялись в белорусские больницы раньше, так и поставляются в 2019 году.Игроки на врачебном рынке поменялись, но схемы с признаками коррупции – нет. Эксперты-расследователи убеждены, что главари коррупционных схем остались без внимания следствия.Кто эти воротилы, почему белорусы много переплачивают за врачебные материалы, которые используются во время важных операций, и как на этом зарабатывают бизнесмены и чиновники от медицины – смотрите в новом выпуске программы «Давайте разбираться» (видео выше).